Torino, Cairo dopo lo 0-7 col Milan: "Cose che succedono. Penso positivo, testa a sabato"

Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha commentato l'umiliante ko per 0-7 contro il Milan: "Siamo focalizzati su sabato. Nicola ha fatto le sue scelte, le ha sempre fatte bene. Non ci sarà nessun ritiro, ora restiamo concentrati, con la mente sgombra e attenzione alla gara". Il presidente cerca di dare una spiegazione alla debacle: "Vedo tutti i giorni la squadra, ho detto ai ragazzi di tirare su la testa. Purtroppo queste cose succedono: abbiamo fatto tante rimonte, sullo 0-3 attaccavamo e abbiamo preso contropiedi. La voglia di provarci ci ha scoperto troppo e abbiamo preso due gol in contropiede. Penso positivo, pensiamo a fare bene sabato". Viene citato un precedente: "Nella finalissima play-off del 2006 andammo a Mantova e pensavamo di andare lì a pareggiare. Perdemmo 4-2. Quella sera eravamo dispiaciuti e depressi, De Biasi parlò alla squadra dicendo che al ritorno avremmo avuto 60mila spettatori in casa nostra. Rimasi con la squadra, facemmo una gran partita. Nicola fece il terzo gol. Dobbiamo andare a prenderci i punti dove è possibile: non carichiamo eccessivamente, l’importante è arrivare a fine campionato in una certa posizione".