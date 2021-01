tmw Torino, Vagnati sempre più lontano: Ventura verso il ruolo di direttore tecnico, le ultime

Non solo Davide Nicola al posto di Marco Giampaolo. Rivoluzione in casa Torino. Si lavora anche per Giampiero Ventura come direttore tecnico, è l’ipotesi al vaglio della proprietà con Emiliano Moretti che diventerebbe il direttore sportivo al posto di Davide Vagnati su cui ci sono profonde riflessioni in corso. Uno scenario, quello dirigenziale, che potrebbe avere seguito già domani o comunque nei prossimi giorni. E non è neppure escluso che prossimamente possa arrivare un nuovo direttore sportivo. Il Torino cambia pelle e lavora al ritorno di Ventura.