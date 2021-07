tmw Toro e Genoa su Supryaga ma la Dinamo spara alto. Così è sondaggio per Dovbyk

Caccia alla punta per Genoa e Torino in vista dell'estate. Il grande obiettivo per entrambe, secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, è Vladyslav Supryaga della Dinamo Kiev ma le richieste altissime della proprietà del club ucraino rischiano di far saltare per il secondo anno consecutivo l'approdo della punta in Italia. Nell'ultimo mercato, infatti, era il primo nome del Bologna che si è però scontrato con le richieste della Dinamo. Per questo Genoa e Torino guardano sempre in Ucraina e valutano un'opzione più abbordabile come Artem Dovbyk del Dnipro, che con l'Ucraina ha eliminato la Svezia all'Europeo.