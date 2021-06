tmw Un altro ds dall'estero per l'Italia? Per la Sampdoria spunta Admar Lopes

vedi letture

Un altro uomo mercato dall'estero per un club italiano? Negli ultimi giorni è rimbalzato il rumor di una possibile avventura fuori dal Portogallo e proprio in A, per Admar Lopes, direttore generale del Boavista che è già stato caposcout del Lille con Luis Campos e anche al Monaco.

C'E' LA SAMP Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, Lopes sarebbe un nome per il direttivo della Sampdoria. Le trattative con Carlo Osti e con Riccardo Pecini, quest'ultimo in trattativa più che avanzata per diventare il nuovo deus ex machina dello Spezia, sono tortuose e in stallo. Per questo il Doria ha avuto sul tavolo l'ipotesi Lopes e la sta valutando con forza proprio in questi giorni. Un altro portoghese in A?