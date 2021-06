tmw Visite all'ospedale Sant'Andrea di Roma per Donnarumma: test ancora in corso

Visite mediche in corso a Roma per Gianluigi Donnarumma, che presto firmerà il contratto che lo legherà al Paris Saint Germain. Non a Villa Stuard ma all'ospedale Sant'Andrea i test per il portiere, con il classe 1999 uscito dalla sede del ritiro dell'Italia stamattina intorno alle 9.