TMW - Zaccheroni: "Inter fuori dall'Europa perché in quel momento aveva meno fiducia"

Nel corso della chiacchierata a Tuttomercatoweb.com Alberto Zaccheroni ha parlato anche delle singole squadre a partire dall'Inter e il prematuro addio alla Champions: "Era ed è attrezzata per quella competizione, ha investito e ha consolidato la squadra che ora è matura e esperta. Ha qualità e fa un calcio verticale come è indispensabile adesso. L'Inter insomma doveva esserci da protagonista in Champions ma se oggi è fuori il motivo a mio parere è da ricercarsi nel fatto che al momento in cui è stata eliminata non aveva la fiducia di oggi. Non è questione di qualità, ma di fiducia. Questi ultimi anni senza vincere hanno forse tolto qualcosa da questo punto di vista".

E l'Atalanta?

"La formazione di Gasperini ha avuto la sfortuna di affrontare un Real che non ricordo così compatto: i giocatori di qualità si sono messi al servizio della squadra. Benzema pare appena arrivato per l'entusiasmo che ci mette, ed è indicativo. Il Real ha qualità e quantità: i giocatori hanno capito di dover fare squadra. Nel calcio c'è una regola non scritta che prevede che i campionati li vinci giocando in 11..."