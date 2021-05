tmw Zirkzee verso il ritorno al Bayern Monaco. Il Parma ha tempo due settimane

Joshua Zirkzee può avere già concluso la sua esperienza italiana dopo sei mesi non straordinari al Parma. I ducali hanno tempo due settimane per comunicare il riscatto al Bayern Monaco, fissato a 15 milioni di euro. Una cifra non da poco a cui si potrebbe aggiungere un altro ostacolo: Zirkzee non rimarebbe in Serie B e dovrebbe essere girato in prestito.

Così la sensazione è che i bavaresi dovranno decidere il futuro del proprio attaccante, con Everton e Paris Saint Germain che hanno già mostrato interesse nelle ultime settimane, oltre a un paio di club della nostra Serie A.