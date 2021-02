Tonfo Lazio col Bayern, Capello: "Non è che il calcio italiano va troppo piano?"

Fabio Capello, a Sky Sport, analizza il tracollo per 4-1 in casa contro il Bayern Monaco. "La qualità e la determinazione del Bayern è qualcosa di diverso. Però mi ha impressionato la difficoltà della Lazio quando pressata, Reina ha sbagliato tanti passaggi e fa riflettere. Se questo pressing viene fatto così, anche la Lazio va in difficoltà. Il pressing del Bayern è stato bello da vedere ma è il calcio italiano che va troppo piano? In Bundesliga non va così. Questa sconfitta mi fa riflettere".