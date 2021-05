TOP 100 TMW - Donnarumma dominante, Gosens esterno goleador. Posizioni dalla 30 alla 26

Oggi vi presentiamo la Top 100 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di tuttomercatoweb.com, fra coloro che abbiano preso voto in almeno 19 partite.

Di seguito le posizioni dalla 30 alla 26:

30. Robin GOSENS (Atalanta) 6.30

Nessuno vuole essere Robin, a meno che non si tratti di Gosens. L'esterno tedesco è ormai un supereroe per i tifosi atalantini e anche una boccata d'ossigeno per Joachim Low che da anni è alla ricerca di un interprete nel ruolo. Cliente fisso delle nostre Top 11, ha un bottino reti da centravanti: ben 11, migliorando il record di un anno fa. Futuro in una big? Sicuramente, a patto che si accontentino le richieste dell'Atalanta, che non scende sotto i 40 milioni.

29. Emil AUDERO (Sampdoria) 6.30

Nonostante i 54 gol subiti e le sole 6 clean sheets, il portiere blucerchiato ha dimostrato grande affidabilità mettendoci una pezza in più di un'occasione. Citiamo in questo caso la partita contro l'Inter, l'ultima che ha visto i nerazzurri sconfitti e dove il portiere nato in Indonesia è stato il protagonista parando un rigore ad Alexis Sanchez.

28. Gianluigi DONNARUMMA (Milan) 6.30

Spoiler: per un centesimo non è il miglior portiere della Serie A. Dettagli per un guardiano destinato a diventare a lungo il migliore al mondo. In questa stagione riesce a mantenere la porta inviolata in 14 occasioni, oltre a due rigori parati anche se in uno di essi la palla è finita in rete su ribattuta. È sempre più dominante nella sua area di rigore e in alcune partite è stato il vero e proprio man of the match. Nel ritorno in Champions del Milan il suo contributo è notevole: comunque vada e dovunque vada ormai la sua presenza nel massimo torneo continentale è certa.

27. Junior MESSIAS (Crotone) 6.31

Probabilmente la più grande sorpresa di questa classifica. Per la posizione in cui si trova il Crotone e per il curriculum del brasiliano che solo cinque anni fa giocava in Eccellenza a Casale Monferrato. A parte due anni in D, fra Chieri e Gozzano la sua carriera italiana è stata una continua promozione di categoria in categoria, senza mai patire il salto in alto. Nemmeno in Serie A, dove è arrivato a 29 anni. È sempre costantemente uno spauracchio per le difese italiane e i voti fin qui vedono anche due 8 in pagella. La domanda è: come mai è arrivato così in alto così tardi?

26. Cristian ROMERO (Atalanta) 6.31

Crescita esponenziale per l'argentino che con l'arrivo del 2021 si è letteralmente trasformato. Segna gol pesanti in partite importanti, francobolla gli attaccanti. L'Atalanta ha il giocatore in prestito con diritto di riscatto dalla Juventus a un prezzo decisamente abbordabile, per l'età del ragazzo (22 anni) e viste le prestazioni: 16 milioni.