TOP 100 TMW - Raspadori è il nuovo che avanza, certezza Acerbi. Posizioni dalla 90 alla 86

Oggi vi presentiamo la Top 100 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di tuttomercatoweb.com, fra coloro che abbiano preso voto in almeno 19 partite.

Di seguito le posizioni dalla 90 alla 86:

90. Lukasz SKORUPSKI (Bologna) 6.07

In una squadra che pratica un calcio offensivo come il Bologna di Mihajlovic non è facile essere portiere. Nel caso di Skorupski infatti sono solo 4 le volte in cui la porta è rimasta inviolata. In ogni caso molto meglio dell'anno scorso, dove solo in due occasioni non ha subito reti. Una frattura della mano l'ha tenuto fuori sette partite, al ritorno si è distinto in alcune prestazioni notevoli. Due rigori parati, a Ibrahimovic e Immobile.

89. Giacomo RASPADORI (Sassuolo) 6.08

È una delle realtà italiane più belle. Ha 21 anni, ha raccolto qualche presenza nelle due stagioni precedenti ma è quest'anno che ha iniziato a trovare continuità, mostrando le sue qualità. De Zerbi addirittura gli consegna la fascia da capitano e lui la battezza segnando un gol decisivo alla Roma. In totale sono 6 le reti, pesanti, come la doppietta che abbatte il Milan. Arriva persino la chiamata da parte della nazionale maggiore.

88. Francesco ACERBI (Lazio) 6.08

La Champions League e i tanti impegni ravvicinati ne hanno condizionato un po' il rendimento nella prima parte di stagione. Segue un crescendo che lo ha portato agli standard ai quali ci ha abituato nel corso degli anni. Affidabile nelle chiusure e anche nell'avvio della manovra, quest'anno gli è solamente mancato il gol.

87. Valerio VERRE (Sampdoria) 6.08

Non è sempre titolare, anzi. Solo in 12 occasioni Ranieri gli ha dato fiducia dall'inizio e in altre 15 lo ha lanciato a partita in corso. La sua duttilità si sta dimostrando utilissima per la causa doriana e dalla sua anche reti pesanti, che sono valse due successi in trasferta (Fiorentina e Verona).

86. Aaron RAMSEY (Juventus) 6.08

Andrea Pirlo ha più volte ribadito il suo apprezzamento nei confronti del gallese, che in alcune partite è stato determinante con i movimenti e le giocate. La sua classe non si discute, il problema è la continuità dovuta ai continui guai fisici. 13 partite giocate da titolare, 9 da subentrato e 2 gol. Come alternativa è un lusso, peccato perché con lui nelle migliori condizioni la Juve potrebbe fare un salto di qualità non indifferente.