TOP 100 TMW - Spinazzola freccia giallorossa, Skriniar è un muro. Posizioni dalla 40 alla 36

Oggi vi presentiamo la Top 100 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di tuttomercatoweb.com, fra coloro che abbiano preso voto in almeno 19 partite.

Di seguito le posizioni dalla 40 alla 36:

40. Leonardo SPINAZZOLA (Roma) 6.26

È indubbiamente il miglior esterno sinistro italiano in circolazione e ripensando allo scambio saltato con Politano un anno fa ai giallorossi alla fine non è andata così male. Prestazioni sempre di altissimo livello con la sola macchia dalla serata da incubo nel derby. Ma è un giocatore che nel complesso ha garantito spinta, copertura, gol (due) e assist (cinque). In un periodo storico dove interpreti del ruolo in Italia latitano, avere uno come lui per il ct Mancini è manna dal cielo.

39. Diego DEMME (Napoli) 6.26

Sarà anche poco appariscente, ma quando è in campo si sente e il Napoli sembra avere molto più equilibrio. L'arrivo di Bakayoko lo ha portato sgomitare di più per farsi strada tra i titolari: 20 partite giocate dall'inizio. L'italo-tedesco si è sempre dimostrato all'altezza e i voti evidenziano una sola insufficienza e nemmeno grave (5.5) in mezzo a diverse prove di alto livello, nelle quali si è anche tolto la soddisfazione di segnare due reti.

38. Milan SKRINIAR (Inter) 6.27

Lo slovacco era sulla lista dei possibili partenti. Le panchine nel finale della scorsa stagione, figlie anche di una certa difficoltà ad adattarsi alla difesa a tre ma soprattutto a ciò che richiedeva Conte, erano piuttosto indicative. Il fatto che sia rimasto si è rivelato provvidenziale: Skriniar ha cambiato marcia, è entrato nei meccanismi e i risultati sono notevoli. Del trio di difesa è lui ad avere il rendimento migliore e non solo, ogni tanto la butta anche dentro, il che non fa sicuramente male. Tre reti segnate, peraltro pesanti.

37. Alessio CRAGNO (Cagliari) 6.28

Tornare ad alti livelli dopo un grave infortunio non è mai facile. Non però se sei l'Uomo Cragno, che si è ripreso e che nonostante una stagione a dir poco complicata è stato chiamato dal ct Mancini. Viste le difficoltà della squadra in questa stagione ci chiediamo dove sarebbero i sardi senza le sue parate. Guardando le pagelle si vedono un 7.5 e cinque 7.

36. Jordan VERETOUT (Roma) 6.28

Dieci reti segnate, cinque delle quali su rigore dove si dimostra un cecchino infallibile. Il francese oltre a dare spessore al centrocampo si sta rivelando fondamentale a livello realizzativo. Era dai tempi di Michel Platini, anno di grazia 1985/86, che un centrocampista francese non andava in doppia cifra. E sicuramente Veretout è impiegato in posizione più arretrata rispetto a "Le Roi". Quando si è fatto male la sua assenza si è fatta sentire.