TOP 100 TMW - Stagione monstre di De Paul, è pronto al grande salto. L'argentino è quinto

Oggi vi presentiamo la Top 100 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di tuttomercatoweb.com, fra coloro che abbiano preso voto in almeno 19 partite.

Al quinto posto c'è RODRIGO DE PAUL

Stagione monstre da parte dell'argentino, al punto da rendere molto complicata una sua permanenza in Friuli al termine di questa stagione. Qualità indiscutibili, tutte le azioni passano dai suoi piedi. In questo 2021 si è registrata un'impennata sotto il profilo del rendimento, che era già alto di suo nel primo terzo del campionato. Particolarmente ispirato nel girone di ritorno, dove ha segnato 5 reti servendo 8 assist. Leader tecnico e non solo, considerando la fascia di capitano che porta al braccio, è nel suo miglior momento della carriera come lui stesso ha ammesso. Futuro in una big? Il patron Pozzo è disposto a ritoccargli l'ingaggio ma questo difficilmente basterà. A 27 anni è pronto al grande salto.

Presenze: 36

Reti: 9

Assist: 10

Ammonizioni: 3

Espulsioni: 2

Minuti giocati: 3.203

I voti di TMW in campionato:

Udinese-Spezia 5

Verona-Udinese 6.5

Udinese-Roma 6

Udinese-Parma 7

Fiorentina-Udinese 6.5

Udinese-Milan 6

Sassuolo-Udinese 6.5

Udinese-Genoa 7

Lazio-Udinese 7

Udinese-Atalanta 6.5

Torino-Udinese 7.5

Udinese-Crotone 6.5

Cagliari-Udinese 6.5

Udinese-Benevento 5.5

Juventus-Udinese 5

Bologna-Udinese 7

Udinese-Napoli 6.5

Sampdoria-Udinese 7

Udinese-Inter 6.5

Spezia-Udinese 6.5

Roma-Udinese 5.5

Parma-Udinese 7.5

Udinese-Fiorentina 7

Milan-Udinese 7

Udinese-Sassuolo 7.5

Genoa-Udinese 6.5

Udinese-Lazio 6.5

Atalanta-Udinese 5

Udinese-Torino 6.5

Crotone-Udinese 7.5

Benevento-Udinese 8

Udinese-Juventus 7

Udinese-Bologna 7

Napoli-Udinese 5

Udinese-Sampdoria 6

Inter-Udinese 5.5

Media voto: 6.49