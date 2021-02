TOP NEWS ore 24 - Il Bologna in 10 ferma il Sassuolo. Bigon: "Tanti ci hanno chiesto Tomiyasu"

vedi letture

Le voci dei protagonisti, le esclusive di mercato e tanto altro su TMW: di seguito le notizie più importanti della serata.

PROBABILI FORMAZIONI - Tutte le ultime sul 23° turno di A, LIVE! Ibra vs Lukaku nel derby - Leggi la news, CLICCA QUI!

Serie A, la classifica aggiornata: punto importante in chiave salvezza per Bologna e Sassuolo - Leggi la news, CLICCA QUI!

Il Bologna resiste, in 10, contro il Sassuolo: Caputo risponde a Soriano. Al Mapei finisce 1-1 - Leggi la news, CLICCA QUI!

Le pagelle del Sassuolo - Magnanelli, errore che costa caro. Caputo cecchino implacabile - Leggi la news, CLICCA QUI!

Le pagelle del Bologna - Skorupski tiene a galla la squadra. Hickey ingenuo nell'espulsione - Leggi la news, CLICCA QUI!

Bologna, Mihajlovic: "Tomiyasu non è furbacchione come gli europei, ma è già da big" - Leggi la news, CLICCA QUI!



Sassuolo, De Zerbi: "L'espulsione non c'era. Non è colpa del VAR, ma del regolamento" - Leggi la news, CLICCA QUI!

Bologna, Bigon su Tomiyasu: "Ce l'hanno chiesto in tanti. Deve crescere in malizia" - Leggi la news, CLICCA QUI!

UFFICIALE - Colpo della Manzanese in Serie D, ingaggiato l'ex Inter Felipe - Leggi la news, CLICCA QUI!