ufficiale colpo della Manzanese in Serie D, ingaggiato l'ex Inter Felipe

vedi letture

Colpo importante per la Manzanese, squadra militante in Serie D, che ha ufficializzato l'acquisto di Felipe Dal Belo, ex difensore della SPAL svincolatosi in estate. Felipe, che ha un lungo passato in Serie A con le maglie dell'Udinese, dell'Inter e del Parma, da settimana si stava allenando con la squadra friulana, che lo ha tesserato nelle scorse ore.