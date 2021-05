Torino, Belotti: "Manca cattiveria, dobbiamo farci tutti un esame di coscienza e dare di più"

Al termine della sfida persa contro lo Spezia, nella quale ha almeno ritrovato il gol, il capitano del Torino Andrea Belotti è intervenuto ai microfoni di Torino Channel: "Abbiamo fatto una bruttissima partita a livello di squadra, lo Spezia ha meritato di vincere, era più affamato di noi, e noi purtroppo non abbiamo messo in campo quella ferocia e quella cattiveria che ci hanno contraddistinto in tante partite. Tutti dobbiamo farci un esame di coscienza, perché credo che tutti noi dobbiamo tirare fuori quel qualcosa in più, quella grinta, quell'anima e quel carattere che questa squadra ha sempre avuto, ed in tante partite lo abbiamo dimostrato, dobbiamo lavorare mentalmente solo su noi stessi e pensare che come l'anno scorso con il gruppo ci siamo salvati anche quest'anno lo possiamo fare. Sappiamo che dipende tutto da noi, abbiamo ancora due partite e possiamo guadagnarci la salvezza sia con la Lazio o con il Benevento".