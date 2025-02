TMW Torino, Cairo: "Era rigore, decisione incredibile. Cessione Ilic? C'è qualche difficoltà"

Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha parlato a margine della sfida pareggiata 1-1 dai granata contro il Genoa. Queste le sue parole raccolte da TuttoMercatoWeb.

Cosa è successo alla fine sul rigore?

"Per me era rigore netto, è stata una decisione incredibile purtroppo".

C'erano un rigore... e mezzo per il Torino?

"Il primo magari no, ma il secondo lo ha proprio tirato giù per la maglia. Ho visto rigori molto meno evidenti dati, quindi veramente male, malissimo".

Sull'esordio dei nuovi, contento?

"Sì, ho visto bene entrambi. Hanno dato un contributo importante".

Per la cessione di Ilic (allo Spartak Mosca, n.d.r.) ci sono difficoltà?

"C'è qualche difficoltà, vediamo. Se sono ottimista? Non lo so, ma se rimane con noi siamo felici, no?"