Torino, Cairo: "Mister Nicola ha riportato positività e compattezza, voglio andare avanti con lui"

vedi letture

Il presidente del Torino, Urbano Cairo, si è raccontato in una lunga intervista ai microfoni di Radio Rai dopo la vittoria col Cagliari. Queste le sue principali dichiarazioni: "Abbiamo ottenuto una vittoria importante, Nicola sta facendo un buonissimo lavoro. Ha ridato positività, compattezza e concretezza. Le cose vanno meglio, ma adesso piedi per terra e iniziamo un cammino positivo. Dobbiamo mantenerci umili e compatti, come si è fatto in queste ultime partite. Tutto è migliorabile, ma la squadra ha dato buon segnale e il mister sta facendo bene".

Si aspetta delle sorprese dall'assemblea elettiva della FIGC di oggi?

"Non dovrebbero esserci sorprese, Gravina ha fatto un buonissimo lavoro, oltretutto in periodo difficile. La pandemia ha aggiunto difficoltà a un mondo del calcio che aveva già bisogno di riforme. Gravina e il suo staff hanno lavorato bene per mantenere razionalità e capacità di andare avanti anche contro tante voci che erano contrarie. Io, lo scorso anno, non ero così favorevole a riprendere, ma mi ero sbagliato. Ha avuto ragione Gravina a voler far ripartire il campionato. È un peccato avere le porte chiuse, il calcio è fatto da giocatori ma anche dai tifosi che generano qualcosa di speciale. Oggi purtroppo manca questa componente, manca a tutti. Gravina è riuscito ad andare avanti con determinazione e ha fatto bene, gli dobbiamo molto da questo punto di vista. Ha fatto scelte oculate, sa di calcio e merita la riconferma. Io lo voterò certamente".

Belotti rinnova?

"L'obiettivo è il rinnovo. Non ne voglio parlare ma, semmai ci dovesse essere qualcosa di nuovo, annunciarlo. C’è volontà e disponibilità di rinnovare, anche lui non può che avere questa idea. È da sei anni con noi, ha fatto tanto per il Toro e il Toro gli ha dato tanto. Ha spirito da combattente e trascinatore, il matrimonio è stato positivo e fortunato e deve continuare. Spero di vederlo a breve per parlarne. Ci sta lavorando Vagnati, poi scenderò in campo anche io".

Come giudica il momento del calcio?

"Dal punto di vista economico, a fine pandemia mancheranno molti ricavi da stadio e il calciomercato è calato. Credo che, nei momenti di crisi, c'è l'opportunità di ripartire facendo le cose meglio e rifondarsi a partire dai vivai, dalle strutture e da quelle cose che possono dare al calcio slancio nuovo. È un periodo di ripartenza, va fatta bene facendo tesoro degli errori fatti da parte di tutti".

Come si spiega la classifica del suo Torino?

"Il campo dice qual è la tua posizione, non conta ciò che sembra la squadra, ma i punti che fai. Dobbiamo lavorare e fare punti restando umili. Voglio andare avanti con Nicola nei prossimi mesi: sta facendo bene e mi sta piacendo. Anche quest’anno abbiamo fatto investimenti importanti come avevamo fatto con Verdi e Zaza, non abbiamo lesinato. A volte le cose vanno meno bene, adesso ci stiamo riprendendo".

Chiosa sul Filadelfia: a che punto siamo?

"Va completato con un ultimo lotto, il consiglio ci sta lavorando. Va fatto anche urgentemente. Già oggi riavere il Fila dove ci alleniamo è una cosa importante. Ci manca l’ultimo miglio, sicuramente il Toro ha già dato disponibilità e noi ci saremo".