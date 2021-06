Torino, contatti in corso tra obiettivi e contropartite

Il mercato del Torino procede a ritmo di sondaggi esplorativi e contatti in divenire: tanto in entrata quanto in uscita. La situazione riguarda Junior Messias come obiettivo per la trequarti, con il possibili inserimento di contropartite tecniche che viene sottolineato dall’edizione di Tuttosport: tra i papabili spiccano le candidature di Djidji, Segre e Millico.

Parallelamente attenzione anche alla trattativa con il Bologna, che ha palesato interesse nei confronti di Lyanco, rinverdendo quanto già architettato e mai concretizzato un anno fa. E poi anche per Simone Zaza, che proprio da Mihajlovic potrebbe trovare quella continuità di impiego e rendimento che gli è mancata all’ombra della Mole.