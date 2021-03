Torino, dall'Inghilterra: Bielsa vuole Nkoulou al Leeds dopo averlo già allenato a Marsiglia

vedi letture

Marcelo Bielsa è convinto che Nicholas Nkoulou possa essere il rinforzo perfetto per la difesa del suo Leeds in vista della prossima stagione. Il camerunese è già stato allenato dal "Loco" a Marsiglia e il tecnico argentino lo vorrebbe portare in Premier per aumentare l'esperienza della retroguardia. Il difensore granata è in scadenza col Torino a giugno e dunque potrà libersarsi a parametro zero. A riportarlo è il Daily Mail.