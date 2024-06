Torino, Dembele può essere la carta per liberare Vanoli dal Venezia

Il Torino come noto ha scelto Paolo Vanoli come allenatore del dopo Ivan Juric, col Venezia che però per liberare il tecnico pretende il pagamento della clausola rescissoria che si è attivata con la promozione in Serie A, una cifra vicina al milione di euro.

Secondo Sky Sport le due dirigenze sono a lavoro per trovare una soluzione, con i granata che non hanno intenzione di pagare per tesserare il nuovo allenatore: per questo una strada potrebbe essere l'inserimento del cartellino di Ali Dembele, difensore classe 2004 che nell'ultima stagione ha giocato proprio in prestito al Venezia dai granata.