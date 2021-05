Torino, due ballottaggi in vista dell'Hellas

Due ballottaggi per il Torino in vista della sfida contro il Verona che potrebbe valere punti chiave in vista dell’obiettivo salvezza. Il tecnico dei granata Davide Nicola, infatti deve sciogliere il dubbio legato a chi accompagnerà il Gallo Belotti nel reparto avanzato, con le chance di Sanabria che sembrano al momento essere di più rispetto a quelle che avrebbe Simone Zaza. L’altro dubbio è invece legato alla corsia esterna di destra, con Singo tornato a pieno regime ma con la possibilità che venga concessa fiducia a Vojvoda che si è distinto come match winner nel corso dell’ultima gara di campionato.

Solo certezze per quanto riguarda i restanti nove undicesimi di formazione, con la difesa a tre composta da Izzo, Nkoulou e Bremer e la linea mediana che vedrà il rientro di Verdi e Mandragora.