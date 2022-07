Torino, due infortuni in amichevole col Nizza: alla mezz'ora out Izzo e Zima

Due problemi fisici per il Torino nel primo tempo della sfida in Francia contro il Nizza. Alla mezz'ora il tecnico Ivan Juric ha dovuto sostituire sia Armando Izzo (che aveva riscontrato un problema al ginocchio contro l'Apollon qualche giorno fa) che Lukas Zima, rivoluzionando la difensa, con Bayeye e Adopo insieme a Ricardo Rodriguez. Per il difensore campano fastidio muscolare, mentre Zima è uscito dal campo per un problema alla spalla destra.