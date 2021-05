Torino, è Gunter il primo nome per la difesa: il centrale raggiungerebbe Ivan Juric

Grandi manovre in casa Torino. Il club granata è a caccia di nuovi profili per la prossima stagione. Il primo tassello da sistemare è la difesa con Davide Vagnati che tratta Vuskovic dell’Hajduk. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, l’intenzione di Juric sarebbe quella di avere già un giocatore pronto e che sappia giocare in una retroguardia a tre: l’identikit porta ad un suo fedelissimo come Koray Gunter del Verona.