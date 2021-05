Torino, ennesima settimana da psicodramma

Un vero e proprio psicodramma. Si chiude così la stagione del Torino, con un thriller che poteva e doveva essere evitato e che invece vede i granata loro malgrado assoluti protagonisti di una settimana ad altissima tensione. Un punto contro la Lazio toglierebbe significato allo scontro diretto dell’ultima giornata contro il Benevento ma aspettarsi regali sarebbe una pia illusione, oltre che una totale controtendenza rispetto a quanto il campionato italiano sta meritevolmente mostrando nelle sue battute finali in cui ogni squadra si è giocata le sue partite allo spasimo a prescindere dalle motivazioni fornite dalla classifica. Una situazione oggettivamente imbarazzante per una squadra che avrebbe avuto le qualità per togliersi da settimane dalla lotta per non affogare e che invece si trova costretta ad affrontare giorni ad altissima tensione, accompagnati dallo scoramento e dalla disaffezione di tifosi ormai esasperati da una gestione che non ha funzionato in nessuno dei suoi aspetti. Ora testa alla Lazio, per evitare di affacciarsi all’incubo che sarebbe prospettato da uno scontro finale contro una squadra che potrebbe essere resuscitata solo da un suicidio perfetto che il Torino sta suo malgrado predisponendo in tutti i suoi dettagli.