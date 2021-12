Torino, i giocatori fuori dal progetto: via le tre colonne del recente passato

È oramai un dato di fatto che l'arrivo di Ivan Juric abbia dato il via ad un nuovo corso in casa Torino. La formazione granata, probabilmente, non è ancora pronta per competere per una qualificazione europea, ma il salto in avanti avuto con l'arrivo del tecnico croato in panchina è evidente. Per questo la società del presidente Urbano Cairo dovrà cercare di supportarlo attraverso il mercato, magari cedendo quei giocatori che non rientrano pienamente nel progetto tecnico dell'ex Hellas.

Iniziando, magari a sorpresa, da una delle colonne portanti degli ultimi anni granata: Armando Izzo. Il difensore campano finora è stato utilizzato col contagocce e le sirene di mercato proveniente da Cagliari sembrano arrivare nel momento giusto. Walter Mazzarri lo apprezza e lo vorrebbe in Sardegna per dare l'assalto ad una salvezza, ad oggi, molto complicata.

Spostandosi al centrocampo un discorso simile può essere fatto sia per Tomas Rincon che per Daniele Baselli. Il primo è in scadenza di contratto, non rinnoverà e il suo addio a gennaio appare abbastanza probabile (vedi Internacional di Porto Alegre in Brasile), mentre il secondo dopo i mille problemi fisici degli ultimi anni ha bisogno di rilanciarsi in una nuova realtà che gli permetta di tornare ad essere la mezzala apprezzata ad inizio carriera.

Infine Simone Verdi. L'acquisto più oneroso della storia del Torino rischia di salutare il 'Grande Torino' con neanche cento presenze in due stagioni e appena sei gol. I 15 assist forniti finora sono l'unica piccola gioia arrivata da questa avventura. Anche per lui occorre un cambio d'aria, anche in prestito, ma smuovere le acque è quanto mai necessario.