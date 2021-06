Torino, il dopo Sirigu e l'idea Ciquinho

Se da una parte c’è la certezza che l’avventura di Sirigu con la maglia granata sia giunta al termine, dall’altra non ci sono ancora convinzioni precise su chi potrà essere il suo sostituto. Oltre al profilo di Vanja Milinkovic-Savic, secondo l’edizione in edicola di Tuttosport, i granata starebbero vagliando anche quello di Etrit Berisha, profilo conosciuto molto bene dal Direttore Sportivo granata Davide Vagnati. Per il Torino resta in piedi anche l’idea legata a Ciquinho, per la linea mediana. Il giocatore del Benfica è monitorato da mesi ed i granata potrebbero affondare il colpo a stretto giro di posta.