Ufficiale Triestina, nuovo innesto sulla corsia destra: arriva il giovane Balcot dal Torino

vedi letture

Serie C

Oggi alle 16:35 Serie C

US Triestina Calcio 1918 è lieta di comunicare di aver perfezionato l’ingaggio del laterale destro francese Côme Bianay Balcot.

Bianay Balcot, classe ’05, arriva a Trieste dal Torino FC a titolo temporaneo fino al termine della stagione, con diritto di riscatto per la società alabardata e controriscatto per il club granata.

Cresciuto nel settore giovanile del Paris FC, rimane in patria al Montfermeil nel 2021 facendosi notare dal Monza, che lo porta in Italia inserendolo inizialmente nell’Under 18 nella stagione 2022/23, aggregandolo però ben presto alla Primavera 2 che conquista la promozione in Primavera 1 anche grazie al suo contributo, consistente in 31 presenze, due reti ed altrettanti assist.

Nell’estate 2023 viene acquistato dal Torino, con la Primavera granata scende in campo in 27 occasioni condite da quattro assist, guadagnandosi due convocazioni in Serie A sotto la guida di Ivan Juric.

Svolge con la prima squadra la preparazione estiva, numerose sedute d’allenamento nella stagione in corso con quindici convocazioni in Serie A, giocando in nove gare ufficiali con la Primavera con un assist.