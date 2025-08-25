Bologna, saluta il giovane Widmer D’Autilia: il portiere passa al Basilea
Il giovane portiere Renato Widmer D’Autilia lascia il Bologna e l'Italia. Il classe 2008 passa al Basilea, di seguito il comunicato del club svizzero.
"Il giovane talento Renato Widmer D’Autilia (17 anni) passa dal Bologna al settore giovanile dell’FC Basilea 1893.
Nel vivaio rossoblù (U19/U21) il portiere italo-brasiliano continuerà il suo percorso di crescita e formazione, con l’obiettivo di essere introdotto gradualmente in prima squadra. Widmer D’Autilia era approdato nell’estate 2022 dal settore giovanile dell’Inter all’Academy del Bologna, dove ha compiuto tutti i passaggi di livello. Inoltre, è già stato più volte convocato nelle selezioni giovanili della Nazionale italiana.
Benvenuto al Basilea, Renato, e in bocca al lupo per questa nuova avventura!"
