Torino, il Milan potrebbe puntare su Belotti a parametro zero: il rinnovo resta in dubbio

"Il rinnovo di Belotti non può attendere" titola questa mattina Tuttosport esortando il presidente del Torino Urbano Cairo ad avviare una trattativa vera e propria per prolungare l'accordo col proprio capitano. Il giocatore è in scadenza nel 2022 e dunque da febbraio dello stesso anno, potrà accordarsi a parametro zero con un altro club in assenza di nuovi "autografi". Il Milan, avanti a tutte le pretendenti, lo segue da tempo e potrebbe anche decidere di rinnovare Ibrahimovic per un anno per poi puntare sul "Gallo" a parametro zero dall'anno successivo. In realtà anche Roma e Napoli lo seguono con interesse, insieme ad Atletico Madrid, Chelsea ed Everton. Lui non si è mai esposto, ha preferito tacere pubblicamente, anche se in privato ha riferito più volte le proprie perpplessità al ds Vagnati e dunque di riflesso allo stesso presidente. L'attaccante non ne fa solo una questione di soldi, ma anche di ambizioni. Che per il momento sono rimaste nascoste dietro progetti tecnici ambigui e dai risultati pessimi.