Torino, in arrivo Berisha: nelle prossime ora la firma, la Spal lo libera a zero

Nuovo portiere in arrivo a Torino. Secondo Sky, nelle prossime ore sarà all’ombra della Mole il kosovaro Etrit Berisha. Ex Lazio e Atalanta, arriverà in granata dalla SPAL, disposta a liberarlo a zero per risparmiare sui costi degli altri due anni di contratto. Col Torino, Berisha firmerà un accordo biennale.