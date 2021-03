Torino-Inter 1-2, le pagelle: Lautaro segna un gol da tre punti. Errori decisivi per Izzo

Torino-Inter 1-2

Marcatori: 62’ rig. Lukaku (I), 70’ Sanabria (T), 86' Lautaro (I)

TORINO

Sirigu 6 - I giocatori dell’Inter vanno spesso sul fondo a crossare ma lui legge bene le traiettorie dei palloni che arrivano dalle sue parti e li arpiona con sicurezza. Nulla può sul rigore di Lukaku e poteva fare di più sul colpo di testa di Lautaro, salva i suoi dallo 0-2 sulla conclusione di Hakimi con una gran parata di piede

Izzo 5 - Ci mette il fisico contro un avversario tosto come Lautaro Martinez ma è colpevole sui due episodi chiave: prima atterra l’argentino sul rigore del vantaggio di Lukaku e poi perde sempre il numero 10 in occasione del raddoppio.

Lyanco 6,5 - Ci mette il piedone per anticipare Lautaro Martinez dopo appena sette minuti salvando i suoi da un gol certo. Mezzo voto in meno per il gol Potrebbe fare meglio nell’area avversaria quando colpisce il palo tutto solo davanti a Handanovic.

Bremer 7 - Un pomeriggio che potrebbe essere difficile se davanti hai un giocatore come Lukaku. Non per lui. Duella con tutte le sue forze contro il belga con l’anticipo e con il fisico. Granitico.

Vojvoda 5,5 - Inizia male quando rinvia in modo maldestro un pallone all’interno dell’area costringendo Lyanco agli straordinari. Gioca molto basso cerando di arginare dalla sua parte Perisic con alti e bassi (Dall’89’ Gojak sv).

Lukic 6 - Aiuta la retroguardia quando l’Inter spinge sacrificandosi molto e andando a recuperare diversi palloni. Fa vedere qualche scorribanda quando si allarga sulla destra.

Mandragora 6 - Perno centrale del centrocampo di Davide Nicola. Abbina quantità a qualità giocando una partita attenta sugli inserimenti dei calciatori nerazzurri.

Baselli 6 - Torna in campo dal primo minuto e dopo un fisiologico ambientamento cresce nella prestazione giocando da raccordo fra i reparti senza risparmiarsi. Stringe i denti per un problema fisico salvo poi alzare bandiera bianca ad inizio ripresa (Dal 51’ Linetty 6 - Svolge il suo compito in mezzo al campo senza sbavature).

Murru 6 - Dalla sua parte c’è un certo Hakimi che spinge con insistenza e spesso anche Skriniar o Barella. Cerca di chiudere facendo il suo. Si fa vedere anche in proiezione offensiva anche se spesso viene fermato dalla fisicità dei difensori dell’Inter (Dal 67’ Ansaldi 6 - Offre più spinta rispetto a Murru visto che, al momento del suo ingresso, c’era da recuperare il gol).

Sanabria 7 - Lo si trova spesso all’altezza del centrocampo nel tentativo di tre pressione sui portatori di palla della squadra di Conte. Trova il gol del pareggio con grande caparbietà trovando la seconda marcatura in due gare (Dall’89’ Belotti sv)

Verdi 5,5 - Anche lui si dà da fare, inizia il pressing della formazione granata quando l’Inter prova a spingere ma si vede poco negli ultimi metri (Dal 68’ Zaza 6 - C’è il suo zampino sull’azione del pareggio, prova a dare fisicità al reparto).

Davide Nicola 6 - Il suo Torino lotta e combatte contro un avversario difficile come l’Inter ma paga alcuni errori individuali e alcuni episodi, come il palo di Lyanco. La strada per la salvezza è ancora lunga.

INTER

Handanovic 6 - Nella prima frazione ha il sole contro, ma non deve preoccuparsi fino al colpo di testa di Lyanco. Il palo, però, gli dà una mano. Sul gol di Sanabria può fare davvero poco, si oppone anche sul tiro di Zaza.

Skriniar 5,5 - Soffre parecchio, soprattutto nella ripresa. In area scivola nel momento meno opportuno, perde la marcatura e il risultato è uno soltanto: pareggio del Torino.

De Vrij 6 - La difesa a tre esalta tutte le sue caratteristiche. Gestisce la linea, comprime e dilata lo spazio con le mani per mimare a tutti i compagni i movimenti che devono fare. Soffre come tutti, ma porta a casa una prestazione sufficiente.

Bastoni 5,5 - Sbaglia parecchio e soffre un bel po' rispetto al solito. Nel primo tempo scivola e spalanca la porta a Lyanco, ma il collega di reparto viene fermato dal palo.

Hakimi 5 - In una partita complessa non riesce mai a trovare la giocata decisiva. Non salta mai l’uomo, è parecchio impreciso anche al momento del cross. (Dall’ 88’ Darmian s.v.).

Barella 6 - Sta attraversando un buon momento di forma e si vede. Quando strappa è sempre pericoloso, scippa un paio di palloni interessanti. Fatica a causa della fisicità del Torino, ma non molla praticamente mai.

Brozovic 5,5 - Pulisce un paio di situazioni pericolose, ma col passare dei minuti l’intensità cala. Il pressing dei padroni di casa gli crea parecchi problemi. (Dall’ 80’ Sanchez 6,5 - Gli bastano sei minuti per entrare in partita: testa alta e cross perfetto, Conte pesca ancora una volta il jolly).

Gagliardini 5,5 - Gira parecchio a vuoto, non riesce quasi mai ad entrare nel vivo del match. Buon inserimento nella ripresa, ma vista l’ammonizione Stellini non vuole rischiare e lo toglie subito dopo. (Dal 56’ Eriksen 6 - Non brilla per giocate o altro, ma si mette in mezzo al campo e tocca parecchi palloni importanti).

Perisic 6 - La prima giocata offensiva dopo pochi minuti arriva dai suoi piedi, ma con gli spazi intasati non riesce mai a dare lo strappo decisivo. Bene in fase di non possesso, intercetta un paio di palloni potenzialmente pericolosi. (Dal 56’ Young 5 - Doveva dare il cambio di passo, ma non riesce quasi mai ad incidere).

Lautaro Martinez 8 - Pronti-via, subito due occasioni sui piedi non sfruttate. Nel primo tempo è l’unico che fa movimento e prova a non dare punti di riferimento. Si danna l'anima e trova un gol pesantissimo che molto probabilmente dà una spallata al campionato. (Dall’ 88’ Vecino s.v.).

Lukaku 6,5 - Nella prima frazione di gara non si vede praticamente mai. Gira parecchio a vuoto, si nasconde tra le maglie granata e non riesce a incidere. Segna su rigore, ma la prestazione è lontana da quelle a cui ci ha abituato.

Cristian Stellini (Conte squalificato) 6,5 - Sicuramente i suggerimenti saranno piovuti dal cielo, ma gestisce la squadra e dà indicazioni costanti ai suoi. Strappa altri tre punti a un campionato indirizzato e ormai a forti tinte nerazzurre.