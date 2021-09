Torino, Juric: "In questi giorni si è parlato tanto delle mie dichiarazioni e meno del lavoro svolto"

Ivan Juric, tecnico del Torino, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro la Salernitana: "In queste settimane si è parlato tanto delle mie dichiarazioni e meno del lavoro che stavamo svolgendo. Io sono molto soddisfatto della crescita di questo gruppo, l'importante è avere le idee chiare ed essere consapevoli che veniamo da stagioni difficili e che abbiamo preso tanti giovani che hanno bisogno di tempo per crescere. Nelle prime due giornate non siamo riusciti a raccogliere quello che abbiamo seminato, oggi è arrivata una vittoria larga in una situazione non semplice visto che avevamo un paio d'assenze nel reparto offensivo. Gli applausi del pubblico? Sono molto contento, ma la gente va conquistata con i risultati e con le prestazioni. Come ho detto ieri in conferenza stampa, sono soddisfatto del mercato condotto dalla società specialmente negli ultimi giorni. Sono arrivati giocatori che potranno dare una mano, oggi qualcuno ha avuto la possibilità di scendere in campo e di prendere confidenza con la nostra squadra".