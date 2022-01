Torino, Juric: "Mi aspetto una partita difficile. Aspettiamo Fares"

Ivan Juric, tecnico granata, ha parlato nel pre partita di Sampdoria-Torino ai microfoni di DAZN: "Non so se la Samp ci lascerà il possesso. D'Aversa prepara bene le partite. Vedo una partita difficile oggi. Fares? Arriva da anni con tanti infortuni. Abbiamo sei mesi per valutarlo bene ma non mettiamogli fretta. Abbiamo tanta fiducia in Vojvoda comunque, ci ha fatto fare il salto di qualità".