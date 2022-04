Torino, Juric striglia Belotti: "In trasferta è inesistente". Il Gallo supportato da Brekalo e Lukic

Su quattro gol realizzati, soltanto uno è arrivato in trasferta: e, tra l’altro, era pure a Torino, ma dall’altra parte del Po all’Allianz Stadium. Andrea Belotti deve ritrovarsi specialmente nelle gare esterne, la stoccata di Ivan Juric è stata fin troppo chiara. “Se gioca come contro l’Inter è un top player, mentre in trasferta è stato spesso inesistente” l’affondo dell’allenatore alla vigilia della partita di Salerno. Per prima cosa, però, dovrà archiviare definitivamente la nuova delusione azzurra: “E’ stata una bella botta per tutti, anche per il Gallo” ha commentato Juric sullo stato d’animo dopo il fallimento della Nazionale nella corsa al Mondiale. Per il contratto si vedrà a fine anno, intanto Belotti sarà supportato da una coppia inedita.

Nuovi esperimenti

Brekalo dovrebbe stringere i denti e provare a partire dall’inizio all’Arechi, ma al suo fianco non potrà esserci Pobega perché squalificato. La soluzione naturale è rappresentata da Pjaca, ma il tecnico ha provato anche e soprattutto Lukic: può essere il serbo, infatti, la novità di formazione, con Ricci in mediana al fianco di Mandragora. Sperano ancora Linetty e Seck, ma il serbo è il grande favorito. Così Juric prova a ripartire dopo oltre due mesi di totale blackout. “Questi giorni sono serviti per riflettere, non penso che abbiamo fatto brutte prestazioni in questo periodo - la versione del tecnico, reduce da otto partite senza vittorie - ma siamo stati puniti dagli episodi: abbiamo colpito sei pali, ci sono state quattro sviste arbitrali e abbiamo subito tre gol nei finali di gara”. E per la porta? “Ho intenzione di proseguire con Berisha” ha svelato l’allenatore, dunque per Milinkovic-Savic si prospetta un’altra panchina.