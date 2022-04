Torino, nessun dubbio sul riscatto di Brekalo. Cairo proverà a strappare uno sconto

Il riscatto da parte del Torino del cartellino di Josip Brekalo non è in dubbio. Il trequartista non vuole rientrare al Wolfsburg, ma soprattutto i Granata sono convinti di aver trovato un tassello importante per la squadra del futuro.

In ballo, però, c’è l’intenzione di Urbano Cairo di provare ad abbassare il diritto di riscatto fissato ad 11 milioni di euro pattuito la scorsa estate e che scadrà il 15 maggio prossimo. Stando a quanto riportato da Tuttosport l’intenzione della dirigenza piemontese è di provare a portarlo a 10, ma senza alcuna volontà di rompere i rapporti. Qualora la strada fosse impraticabile si procederà secondo gli accordi presi lo scorso anno.