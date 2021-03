Torino, Nicola: "Partita molto generosa di Belotti. Voleva continuare ma non volevo rischiare"

Dopo la vittoria contro il Sassuolo nel recupero della ventiquattresima giornata, il tecnico del Torino, Davide Nicola, ha parlato in conferenza stampa: "La nostra non è stata solo una vittoria del cuore, ma tecnico-tattica. Abbiamo preparato la partita in un giorno e mezzo, abbiamo dovuto inserire dei giocatori che avevamo l'esigenza di recuperare, prima di tutto Belotti, che ha fatto una gara molto generosa. Avrebbe anche continuato a giocare, ma che era necessario non forzare. Questo è l'atteggiamento giusto. Nel primo tempo abbiamo preso due gol da polli, avevamo fatto una discreta partita, siamo arrivati ad attaccare con molti giocatori, Consiglio è stato molto bravo, avremmo potuto riprenderci già nel primo tempo".

Cosa si prova a tornare alla vittoria in casa?

"Questa specie di maledizione ce la dobbiamo scrollare di dosso. Abbiamo fatto venti tiri di cui quindici in porta, creando tanto. Non dobbiamo aspettare che accada qualcosa per tirare fuori il meglio di noi. Dobbiamo sempre crederci. Per me è una vittoria come quella di Cagliari, era una grande opportunità questa, perché giocavamo noi e non dovevamo aspettare i risultati degli altri".

Adesso credete di più nella salvezza?

"Dobbiamo giocare fino alla fine, quello che conta è la strada da imboccare. Oggi ho visto una squadra di qualità, che ha un grande palleggio, una squadra che ha da tre anni di questi requisiti. I valori ci sono, sta a noi portare l'equilibrio. A volte vogliamo fare anche troppo, non siamo sempre lucidi. La squadra non era molle nel primo tempo, non aveva i tempi giusti. Questa squadra ha delle qualità, che deve mettere in campo sempre".