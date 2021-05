Torino, Nicola: "Stiamo pagando in termini di emotività. Dobbiamo fare l'ultimo sforzo"

vedi letture

Davide Nicola, tecnico del Torino, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport all'intervallo dell'incontro Spezia-Torino 4-1 valevole per la 37ª giornata della Serie A TIM 2020/2021:

"Devo dire che stiamo pagando qualcosa in termini di emotività - dichiara l'allenatore granata - non tanto per quanto successo nella partita scorsa, dove abbiamo fatto una brutta sconfitta, ma quanto perché abbiamo fatto tanto per essere qui e vorremmo chiudere il discorso subito. Questo ci ha creato un po' di problemi con l'emotività in queste due partite. Peccato perché, nonostante fossimo partiti un po' contratti nel primo tempo, eravamo riusciti a riaprire la partita. Lì è subentrata ancora di più la frenesia di voler fare il 2-2 o magari il 3-2 invece avremmo dovuto giocare con più tranquillità. Non c'è tempo per parlare. Dobbiamo fare l'ultimo sforzo in queste due partite che rimangono. Cercheremo di arrivare ad una salvezza che, numeri alla mano, ci stiamo meritando".

Sul momento della squadra: "Ripeto, non dobbiamo tirar fuori delle energie nervose in più ma semplicemente da gestirle meglio. A livello emotivo siamo contratti, dobbiamo essere più sereni".

Sul recupero contro la Lazio: "Non possiamo fare calcoli perché mancano due partite. Giocare ogni due giorni non è facile. Dobbiamo ritrovare calma e serenità. Solamente staccandoci da questo timore di dover fare qualcosa per forza possiamo fare quello che tutti vogliamo".