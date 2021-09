Torino, offerto quadriennale a 3,5 mln a Belotti. Ma per il Gallo non è questione di soldi

In scadenza di contratto tra meno di nove mesi, Andrea Belotti deve decidere presto quale vuole che sia il suo orizzonte: rinnovo con il Torino o via a parametro zero? Stando a quanto riferito da Tuttosport, Urbano Cairo ha messo sul piatto un'offerta importante che tra ingaggio e bonus arriva a 3,5 milioni di euro a stagione per quattro anni. Tuttavia il problema non pare di natura economica. Il Gallo, infatti, ha l'ambizione di giocare in una squadra che lotti per l'Europa, dunque dovranno essere i risultati di campo a convincerlo, più che i soldi. Se il Toro cresce, Belotti resta volentieri.