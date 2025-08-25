TMW Milan, terminato l'incontro con gli agenti di Harder: trattativa ai dettagli. Il punto

Incontro terminato a Casa Milan tra l'entourage di Conrad Harder e la dirigenza del Milan. Il colloquio tra le parti è durato circa quattro ore e insieme ai rappresentati del calciatore è uscito dalla sede anche il direttore sportivo rossonero Igli Tare. L'operazione non è ancora arrivata alla definitiva fumata bianca ma mancano soltanto alcuni dettagli sul contratto che il classe 2005 andrà a firmare con il Diavolo.

L'accordo tra il Milan e lo Sporting CP è invece già stato trovato da ieri sera, con la trattativa che si concluderà per 24 milioni di euro più bonus. Nelle prossime ore è attesa la definitiva fumata bianca, con il calciatore che svolgerà poi le visite mediche prima di firmare per la società milanese.