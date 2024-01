TMW Torino, Radonjic in partenza per le Isole Baleari: futuro al Maiorca in prestito con diritto

Nemanja Radonjic trova la nuova sistemazione che voleva e che anche il Torino stava cercando: il numero 10 granata in Liga va al Maiorca, attualmente quindicesimo in campionato. L'operazione si sta chiudendo in prestito con diritto di riscatto, che può trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni. A confermare lo stato avanzato della trattativa tra i due club c'è anche una Instagram Story del suo amico Danijel Savic, che lo ha immortalato in partenza per le isole Baleari. Per Radonjic in Serie A una stagione e mezzo, quarantuno partite giocate, 7 gol segnati e quattro assist. Questo è il bottino totale del serbo al Torino. Arrivato nell'estate del 2022 dal Benfica, il serbo è prossimo a salutare di nuovo la Serie A.