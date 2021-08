Torino, richieste per Amrabat e Maggiore giudicate eccessive: da qui la virata su Pobega

La prima scelta del Torino per rinforzare la mediana era Sofyan Amrabat. Come riporta Tuttosport, solamente dopo aver sondato il terreno per il centrocampista della Fiorentina e aver considerato eccessiva la richiesta di 15 milioni di euro, il club granata ha deciso infatti di affondare il colpo per Tommaso Pobega del Milan (operazione in dirittura d'arrivo con la formula del prestito secco).

Era più o meno la stessa anche la cifra richiesta dallo Spezia per l'altro obiettivo di mister Juric Giulio Maggiore.