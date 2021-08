tmw Torino, vicino Pobega. Il Milan darà il via libera dopo l'arrivo di un centrocampista

Tommaso Pobega vicino al trasferimento al Torino. Dopo la stagione in prestito allo Spezia il centrocampista classe '99 di proprietà del Milan si avvicina al club granata. Anche in questo caso, si tratterebbe di un trasferimento a titolo temporaneo.

L'operazione è alle battute finali. Ma il Milan conta di chiuderla in maniera definitiva solo dopo l'acquisto di un altro centrocampista.