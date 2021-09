Torino, rientrati alla base dalla Nazionale Aina, Linetty, Rodriguez e Warming

Allenamento pomeridiano per il Torino, in preparazione alla partita di domenica contro la Salernitana nella terza giornata del campionato di serie A. Ivan Juric, rivela il sito ufficiale granata, ha diretto una sessione tecnica, con esercitazioni a tema e lavori sul possesso palla, integrando l’organico con alcuni elementi della formazione Primavera. Presenti al Fila anche Aina, Linetty, Rodriguez e Warming rientrati dagli impegni con le rispettive selezioni nazionali. Programma personalizzato per Belotti. Domani in calendario una seduta pomeridiana.