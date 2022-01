Torino-Sassuolo, Juric: "Oggi serve lo spirito giusto. Apprezzo il lavoro di Dionisi"

vedi letture

Ivan Juric è intervenuto nel pre-partita di DAZN per presentare la sfida del suo Torino contro il Sassuolo. Ecco le parole del tecnico granata: "Sassuolo come la Fiorentina? Il Sassuolo insiste di più col possesso, se a noi mancherà il giusto spirito potremo andare in crisi anche oggi. Ringrazio Dionisi per le parole di stima, anche lui mi piace. Ha ereditato un'ottima squadra ma sta facendo bene ed ha aggiunto molto di suo".