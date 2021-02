Torino, settimana decisiva per Sanabria: l'obiettivo è tornare a disposizione per il Genoa

La prima vera settimana di Antonio Sanabria con il Torino comincia oggi. L'attaccante, fuori con l'Atalanta per la positività al Covid-19 e per la giornata di squalifica da scontare dopo l'espulsione in Coppa del Re nell'ultima partita col Betis, nei prossimi giorni saprà se potrà aggregarsi al resto della squadra: saranno decisivi i prossimi tamponi e se si sarà negativizzato dal virus potrà lavorare con i compagni. L'obiettivo è la gara con il Genoa, gara sicuramente particolare per Sanabria, con con i rossoblù ha giocato 39 partite, 17 delle quali con Nicola in panchina. Lo riporta Tuttosport.