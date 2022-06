Torino, slitta di due giorni l'incontro per Maggiore: ancora diversi dettagli da limare

Il ds del Torino Vagnati ha chiesto e ottenuto di poter rinviare di un paio di giorni l'incontro con lo Spezia per provare a definire l'acquisto di Giulio Maggiore. Il centrocampista inizierà i test oggi con il club spezzino, ma lo farà con la valigia in mano di chi sa che a breve cambierà maglia. Con Pecini resta da trattare diversi dettagli, dalla valutazione finale di Maggiore a quella della potenziale contropartita Linetty, che però non è stato ancora interpellato a proposito di un futuro da aquilotto. Il Toro vorrebbe accelerare per tenere a distanza Salernitana ed Empoli, pronti ad inserirsi, ma anche Sassuolo e Fiorentina che osservano da lontano, ma non troppo. A riportarlo è Tuttosport.