Torino, Vagnati: "Schuurs motivato ma non so quando rientrerà. Vlasic più vicino"

In conferenza stampa, il direttore tecnico del Torino Davide Vagnati ha parlato anche delle situazioni legate agli infortunati Vlasic e Schuurs. Questo il punto del dirigente granata:

Premesso che lei non è un medico, però qual è la situazione sui tempi di recupero dagli infortuni di Schuurs e Vlasic? Trattandosi di due titolari importanti per l’economia del gioco della squadra la tempistica della loro piena guarigione può influire sulle decisioni di mercato?

“E’ una domanda molto pertinente, nel senso che Nikola è in una situazione abbastanza, tra virgolette, oggettiva: sappiamo qual è il problema muscolare e quindi ci auguriamo di averlo il prima possibile, ma sicuramente ci vorrà ancora qualche tempo.

Per quanto riguarda invece Perr, stiamo cercando di trovare la soluzione più veloce possibile per far rientrare il ragazzo. L’ho sentito anche stamattina, è molto motivato e voglioso. E’ evidente che in base a quelle che saranno le nuove informazioni cliniche dovremo poi dopo cercare di fare valutazioni immediate su due giocatori molto importanti. Su Vlasic non ci sarà sicuramente nessun tipo di problema, mi auguro, ammesso che ci siano cose favolose. Su Perr valutiamo quali saranno i tempi di recupero in base alle prossime notizie”.

Tornando a Schuurs, non si sanno quindi i tempi di recupero?

“Non ti so dire adesso se rientrerà tra un mese o quando, stiamo vivendo un momento di riflessione per capire quali sono i tempi massimi di recupero del ragazzo”.