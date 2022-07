Torino, Vagnati sulla rissa con Juric: "Discussione non bella da vedere, ma cose che succedono"

È stato il protagonista della clamorosa rissa con Juric emersa nelle ultime ore con un video girato in un parcheggio, nella quale sono volate parole grosse. Ora Davide Vagnati, direttore sportivo del Torino, parla ai microfoni di Sky: "C'è stata una discussione, non è una bella cosa da vedere ma quando due persone ci tengono particolarmente a fare le cose in un certo modo succedono queste cose. Il mister vorrebbe i giocatori il prima possibile e io e la società stiamo provando a fare il meglio possibile in un mercato difficile. Ci siamo abbracciati finita questa lite, ci siamo detti quello che dovevamo dirci, siamo due persone vere. Ripartiremo per fare le cose nel modo migliore possibile, sarà un un nuovo punto di partenza. Cercheremo di fare il prima possibile quello che dobbiamo fare".

Continuerà a difendere Juric?

"Nelle discussioni si dicono anche cose che non si pensavano: al di là di questa lite, è importante capire il perché e il motivo è che vogliamo fare il bene del Torino. Dobbiamo cercare di dargli giocatori prima possibile".

Nessuna conseguenza quindi?

"La conseguenza è positiva: abbiamo voglia di far bene, il mister ha le sue preoccupazioni e dobbiamo fare prima possibile gli interventi di cui abbiamo bisogno".

Cosa aspettarci dal mercato del Toro?

"Non è una questione numerica ma anche di qualità, dobbiamo prendere giocatori giusti e che ci facciano fare il salto di qualità. Non saranno dieci, saranno di meno".

Denayer è vicino?

"Ne stiamo parlando, con lui e con altri giocatori, cercheremo di chiudere il prima possibile e metterli a disposizione del mister in un mercato non semplice".

Belotti ancora senza squadra: se lo aspettava?

"No, non lo so... mi spiace molto perché Andrea ha fatto davvero bene, ha fatto la storia del Torino. Abbiamo fatto una offerta molto buona e lui ha fatto legittimamente la sua scelta, gli auguro il meglio".

Maggiore è il nome su cui state lavorando concretamente?

"Sì, ne abbiamo parlato con lo Spezia e abbiamo le idee chiare su quello che dobbiamo fare, abbiamo un allenatore che è molto bravo sul campo e nell'andare a determinare".

Perché il vostro mercato è così difficile in entrata?

"Diciamo che le difficoltà sono generali: quando cerchi di prendere i giocatori il prima possibile i costi sono molto alti, più ti avvicini alla fine nel mercato e il prezzo diventa giusto. Ora i costi sono molto alti e dobbiamo amministratore bene i soldi, buttarli non è corretto".