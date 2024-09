Torino, Vanoli: "Maripan giocatore d'esperienza, ma non in condizione. Può aiutarci"

Il tecnico del Torino, Paolo Vanoli, ha presentato oggi in conferenza stampa la prossima sfida all'Hellas Verona. Questo il suo pensiero su Maripan: "E' un giocatore d'esperienza e personalità, pur non in condizione ottimale. E' normale per chi è arrivato alla fine del mercato, ma sono tutti pronti a giocare. Maripan, come succede per Pedersen e Sosa, serve tempo per arrivare ai meccanismi. Ma allo stesso tempo si pensa ai risultati: Maripan, se parte titolare, ha esperienza per dare contributo".

Quanto tempo serve per capire che campionato può fare il Toro?

"Non c'è un tempo. Dobbiamo lavorare e pensare di partita in partita: è iniziato un processo nuovo, dopo che vieni da una metodologia di tre anni vuole tempo. E a volte un allenatore di tempo ne ha poco, lo si è visto: cerco di far combaciare le cose, non mi esalto dopo l'Atalanta e non mi abbatto dopo il Lecce. Fa parte del processo, un po' come capita con i carichi di lavoro, e ci stanno gli alti e bassi".

Vanja ha parlato d'Europa: come organico, siete da prime sette in classifica?

"Sono contento di sentire un mio giocatore che si prende queste responsabilità. Un allenatore dice che bisogna dimostrarlo sul campo: siamo in una fase di crescita come gioco e come uomini, stiamo recuperando e dobbiamo inserire i nuovi. Ci sarà tanto lavoro".