Live TMW Torino, Vanoli: "Nel percorso possono succedere queste cadute, tenevamo alla coppa"

vedi letture

Premi F5 per aggiornare la diretta

23.15 - Il Torino fallisce il primo esame da capolista della serie A ed esce dalla coppa Italia. I granata perdono 2-1 contro l'Empoli e salutano la competizione, la beffa è arrivata proprio al 90' con la rete di Haas. A breve, il tecnico Paolo Vanoli commenterà la sua prima sconfitta sulla panchina del Toro. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com.

Ore 23.40 - Comincia la conferenza stampa di Vanoli

Era irriconoscibili: cos'è successo soprattutto nel primo tempo?

"Su questo non sono d'accordo. La mentalità c'è stata, è mancato il ritmo di gioco. E' la cosa che quando vuoi diventare padrone, ci manca. Ci è mancata personalità di fare giocate velocità e anche la pazienza, che a volte si scambia con abbassare i ritmi. Abbiamo fatto fatica a trovare Linetty che era quasi sempre libero, c'era poca personalità nei centrocampisti di guardare avanti. E nel secondo tempo è cambiato questo, ho cambiato sistema di gioco perché era la cosa più giusta. Ci tenevamo tanto alla coppa, in un percorso può succedere ma ci dispiace"

La rosa è un po' corta?

"Non sono d'accordo...Ma voglio di più da questi ragazzi. Ho bisogno di 22 giocatori per fare grandi cose, serve spirito per andare oltre"

Che partita è stata per Adams? E poi si è visto un buon tridente...

"Ho quattro attaccanti bravi, cinque con Njie, e io devo motivarli tutti con le stesse opportunità. Il primo tempo non è dipeso dalle punte, ma è stato tutto il contesto: abbiamo rallentato, senza trovare le giocate. Pedersen ha fatto un gran secondo tempo. E' un aspetto già visto con il Lecce, non siamo ancora bravi quando dobbiamo fare la partita. Questo fa parte di un processo, sono deluso perché ci tenevamo tanto a passare"

Come si può leggere il primo gol dell'Empoli?

"Non è stata una pressione individuale, ma non si può andare in pressione ai duemila e farsi sorpassare dal pallone. E' andato fuori gioco anche Coco. In un'azione non siamo stati bravi a rimediare all'errore: può capitare, ma il compagno deve aiutare. In questo modo di difendere non siamo ancora bravi, bisogna anche saper temporeggiare. Mi dà fastidio che si potesse rimediare"

E sul secondo gol? Dembele non è stato molto attento...

"Quando si vince e quando si perde, è collettivo e non individuale. E' già il secondo gol su palla inattiva, anche con il Verona siamo stati poco attenti. Bisogna essere più cattivi sapendo che la gara era alla fine. In campionato sarebbero stati punti, sappiamo che bisogna migliorare"

Questa sconfitta cosa insegna?

"Dobbiamo imparare a credere nella nostra strada e continuare il processo. Abbiamo preso una buca, ma dobbiamo ripartire e andare avanti"

Come ha ridisegnato la difesa?

"E' un reparto completato in ritardo e c'è da lavorare. Sosa l'ho messo braccetto perché dovevamo recuperare e mi serviva un mancino per fare i cross. Quando parlo di fase difensiva, non parlo di un elemento solo"

Maripan è una nota positiva?

"Assolutamente. La mia intenzione era dargli meno minutaggio e c'è sempre paura che succeda qualcosa perché non ha fatto la preparazione. Può darci tanto a livello tecnico e di personalità"

Come ha visto Njie e Karamoh?

"Njie è entrato bene, è dal ritiro che si allena bene e ha sfruttato l'occasione: mi piace quando un giovane entra così, è lo spirito che mi piace. Karamoh può fare la seconda punta con caratteristiche che non abbiamo, anche lui deve migliorare in questo contesto e giocare con meno tocchi e cercare la profondità. Sono meccanismi da migliorare, ma siamo solo all'inizio"

C'è un problema di gol nel finale?

"E' un problema di concentrazione: su un calcio d'angolo come quello di oggi, pretendo più attenzione. E' uno step di mentalità, fanno parte anche queste cose per poter fare qualcosa di importante. Questa squadra ha voglia di provare, ma stasera siamo delusi"

Si rischiano ripercussioni?

"Sicuramente no...Siamo all'inizio. Siamo uno spogliatoio umile, i tifosi devono gioire per la classifica ma noi proseguiamo il percorso. Alziamo la testa e miglioriamo"

Ore 23.53 - Termina la conferenza stampa di Vanoli